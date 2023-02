FOTOD | USA kaitseminister kinnitas, et Ameerika tuleb Eestile vajadusel appi: seisame teie kõrval sõbra ja liitlasena

Ühisel pressikonverentsil kaitseminister Hanno Pevkuriga rõhutas Austin, et Ameerika on Eesti liitlane ning kui Venemaa peaks Eestile kallale tungima, tuleb USA meile appi. Austin sõnas veel, et USA toetab kindlalt Balti riikide iseseisvust ja suveräänsust. „USA seisab teie kõrval sõbra ja liitlasena,“ ütles Austin.

Mõlemad ministrid rõhutasid oma avaldustes, et nii Eesti kui Ameerika Ühendriigid jätkavad Ukraina toetamist. „Ukraina inimesed tuletavad meile meelde oma vabaduse eest võideldes, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav. Eestlased mõistavad seda hästi,“ ütles Austin. Samuti sõnas Austin, et Eesti on sõja ajal näidanud, et ka väikesed riigid suudavad luua suure muutuse. „Eesti on pakkunud rohkem sõjalist abi Ukrainale kui ükskõik milline teine riik,“ ütles Austin.

ERR-i ajakirjaniku küsimuse peale, kuidas saab Eesti kindel olla, et USA Venemaa rünnaku korral meile appi tuleb, vastas Austin, et USA peab kindlalt NATO artikkel viiest kinni. USA kaitseminister tõi seepeale näiteks selle, et Ukraina sõja järgmisel päeval tõi USA oma väed Eestisse.

Ameerika väljaande CBS ajakirjanik küsis Eesti kaitseminister Pevkurilt, et kui Venemaad peaks Ukrainas saatma edu, kas Eesti on järgmine Vene sihtmärk? Pevkur vastas, et Eesti annab endast maksimumi, et ei oleks. „Selleks NATO loodigi, et olla üks, kui seda on vaja,“ ütles Pevkur.

Peaminister Kaja Kallas kohtus täna USA kaitseministri Lloyd James Austiniga, kellega arutati USA tugevdatud kohalolu Eestis, NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamist ning Ukraina toetamist.