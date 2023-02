Blinken: Krimm on Putinile punane joon ja seda pole mõistlik tagasi võtta

Nelja anonüümseks jäänud eksperdi arvates väljendas Blinken mõtet, et USA ei julgusta Ukrainat aktiivselt Krimmi tagasi võtma ja selle elluviimine on üksnes Kiievi idee. Blinkeni väidetav väljaöeldu haakub Pentagoni ametnike hiljutiste seisukohtadega, kes on kahtluse alla seadnud ukrainlaste võime lähitulevikus Krimm vallutada. Kahe eksperdi sõnul jättis Blinken mulje, et USA ei pea Krimmi tagasivõtmist praegusel ajal mõistlikuks sammuks.