Riigikogu õigusosakond punamonumentide seadusest: see pole mitmes punktis põhiseadusega kooskõlas

Eelnõu seab tingimuseks muuhulgas ka selle, et hoone avalikult nähtavad osad või avalikult eksponeeritud rajatised (monumendid, skulptuurid jne) ei oleks vaenuõhutavad ega õigustaks agressiooni ning sõjakuritegusid. Osakonna nõunik Triinu Põdramägi kirjutab analüüsis, kuidas eelnõu sõnastuses kasutatud „avalik nähtav osa“ võib tekitada ebaselgust ja küsimusi selle kohta, millised avalikult nähtavad ehitiste osad on vaenu õhutavad.

„Samas tekib küsimus, mis on avalikust kohast nähtav hoone osa? Kas näiteks drooniga, või õhusõidukiga vaadeldav hoone osa on samuti kaetud mõistega avalikult nähtav? Kuidas käsitleda seda kui hoonet saab vaadelda näiteks naabruses asuvalt rõdult. Seega ka avalikult nähtav osa on väga mitmetähenduslik,“ kirjutas Põdramägi. Tema sõnul pole nõuetele mittevastava ehituse määratlus üheselt arusaadav, mistõttu on see vastuolus põhiseadusega. Ta lisas, et keskmisel inimesel pole võimalik sellest määratlusest aru saada.