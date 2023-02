VIDEO | Värska Südamekodu nukra näite taustal: riigil napib võimekust hooldekodusid kontrollida

Riisalo tõi välja, et ühtekokku on Eestis 200 hoolekandeasutust ja korraga 9000 klienti selle teenuse peal. „Selle suure hulga klientide puhul võib alati olla keerulisemaid olukordi, mida tuleb lähemalt vaadata,“ lausus minister

Ta rääkis, et Aavo juhtumist oli sotsiaalkindlustusamet teadlik enne saadet. Tema sõnutsi sellega tegeleti.

Riisalo tõi näiteks, et üldiselt hakkab sotsiaalkindlustusamet konkreetsete asutuste tegemisi uurima märgukirjade, kaebuste ja tähelepanekute alusel.

Aga pistelised kontrollid? Riisalo juhtis taas tähelepanu, et teenuseosutajaid on 200. „Sotsiaalkindlustusametil tõepoolest ei ole täna seda võimekust, et järelevalvet väga ulatuslikult teha.“