Lukašenka: meil on demokraatlik diktatuur

„Me astusime sammu vastu mitte ainult oma sisemistele, vaid ka nendele, kes on põgenenud, olles siin õigusrikkumisi toime pannud: „Pöörame uue lehekülje, tulge, arutame!“ Mina isiklikult nagu paljud siin, näe Valgevene ajakirjanikud, ei taha, et meie kaasmaalased tolkneksid kuskil teie juures välismaal. Ei Inglismaal ega Prantsusmaal. Ja isegi mitte Poolas, kus praegu ei ole haiglates kedagi tööle võtta. Aga näe, „paha Valgevene“, meie arstid jooksevad sinna tormi. Ma tahan, et nad elaksid siin ja töötaksid siin. Ja me oleme valmis andestama selle, mille saab andestada. Vaat selline on meil demokraatlik diktatuur,“ lausus Lukašenka.