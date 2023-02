TÖÖINTERVJUU | Martin Helme: näen, et valimised võidakse EKRE-lt varastada. Olin kümnendi parim rahandusminister!

Helme leidis, et selleks on teiste veenmine. „Ma arvan, et kõige ebameeldivam iga poliitilise ameti juures on see, kui pead veenma oma kaaslasi. Ükskõik, kas nad on koalitsioonikaaslased või erakonnakaaslased või laiemas võtmes oma toetajad. Veenma mingites asjades, kus sa saad aru, et need on vaja ära teha, millest teised veel aru ei saa.“

EKRE juht aga märkis, et tal on ette näidata rahandusministriks olemise kogemus, kus ta enda sõnul erakordselt hästi hakkama sai. „Aga ma pidasin ka väga edukalt rahandusministri ametit. Ma arvan, et olin kindlasti viimase kümne aasta parim rahandusminister, mis oli aastatel 2019–2020. Ma olen üldse erinevaid ameteid pidanud.“

Helme polnud nõus, et ta läbi kukkus. „Ma ei arva, et ma ettevõtjana läbi kukkusin. 50% alustavatest toitlustusettevõtetest lõpetavad pankrotiga. Juhtus, et ma jäin valele pole seda fifty-fifty't. Aga näiteks kirjastus, mida ma viis aastat juhatasin – minu jaoks oli see töövõit. Kui ma sinna läksin, oli see kaelani võlgades. Kui ma sealt ära läksin, oli see toimiv ettevõte. Kui lahkusin, hakkas kõik muidugi uuesti alla käima,“ seletas ta.

Samas on Helme pidanud varasemalt eri ameteid eri edukusega: ajakirjanikuna sai hästi hakkama, ettevõtjana kukkus läbi. Kas peaministri amet on lihtsama valiku teed minek?

Martin Helmel on siht selge, miks ta valitsust juhtima soovib asuda. „Põhjus on ilmne. On ameteid, kus saad ära teha palju, ja on ameteid, kus saab teha vähem. Peaministri amet on üks selline, kus saan ära teha palju. Ja mul on palju asju, mida ma tahan ära teha.“

Mis on seekord EKRE punased jooned valitsuse tegemisel? 2019. aasta riigikogu valimiste järel rääkis EKRE palju punastest joontest, kuid tegelikult neist loobuti. Seega päriti Helmelt, mis on tema arvates punased jooned seekord valituse moodustamisel. „Selge on see, et ilma energiahindade alandamiseta pole mõtet valitsusse minna,“ vastas ta esmalt. Kas abordikeeld tuleb? Kas jõuametite juhid vahetatakse teie valitsuses välja? „Ega ma nüüd ei hakka koalitsiooniläbirääkimisi üle meedia pidama. Seda ma kindlasti ei tee,“ üritas ta natuke kõrvale hiilida. Aga abielureferendumi toote uuesti teemaks? „Traditsioonilise perekonna kaitse on meil programmis kindlalt sees. Me oleme ainus erakond, kes seisab traditsioonilise pere kaitsel, seda teemat me ei hülga.“ Veelkord, kuidas jääb abordikeeluga? „Me ei ole kunagi öelnud, et tahaksime seda keelata. Oleme öelnud, et see ei peaks olema riiklikult rahastatav. Meie eesmärk peaks olema, et nii vähe kui võimalik neid Eestis üldse oleks. Iga laps peaks saama Eestis sündida.“ Aga jõuametite juhtide määramise tühistate? „See, mida tänasel päeval valitsus teeb, et ta määrab ära ametite juhid, kelle ametiaeg saab täis alles poole aasta pärast, on ebademokraatlik. Sellised otsused tuleb tühistada.“

Jõudes majanduse juurde, rääkis Helme oma plaanist see õitsele puhuda. „See pole raketiteadus. Esmalt energiahinnad alla, elektri hind alla, kütusehinnad ka alla. Teiseks maksulangetused, mis elavdavad majandust, mis on osaliselt seotud energiahindade alandamisega. Ja kolmas, mida kohe saab teha, on ikkagi bürokraatia vähendamine,“ seletas ta ja lisas, et pikemas plaanis on vaja muuta haridussüsteemi, et oleks tööturul pakkuda inimesi, kes seal midagi oskavad ja tahavad teha. „Aga see ei ole koheselt tehtav.“

Helme arvas, et just bürokraatia vähendamisega on võimalik ettevõtete heaks palju teha. „Eesti võttis just üle ühe keskkonna direktiivi, mis nõuab teatud ettevõtetelt tuhandeleheküljeliste aruannete kirjutamist igal aastal. Sajad ettevõtted peavad juba praegu täitma kohutavalt mahukaid aruandlusi küll metsanduses, keemiatööstuses, põllumajanduses. Need on täiesti tarbetud. Bürokraatiat on pööraselt!“

Tema hinnangul tuleks hulk kontoritöötajaid saata pigem midagi tegema. „Meil on liiga palju inimesi, kes istuvad kontorites maksumaksja raha eest ja tegelevad kellegi teise kontrollimisega. Need inimesed peaksid majanduses tegema midagi kasulikku.“

Mida teeks Helme peaministrina, kui talle pakutaks NATO peasekretäri kohta? Sügisel peab Põhja-Atlandi allianss leidma uue peasekretäri Jens Stoltenbergi asemele, kes loobus edasistest ametiaja pikendustest. Helmelt küsiti: kui Eesti peaministril või presidendil peaks sügisel olema võimalik asuda NATO peasekretäri kohale, siis kumba ametit peaks ta eelistama? „Ma ei saa teiste eest rääkida, mina jääksin Eestisse,“ välistas Helme kõrge rahvusvahelise töökoha vastuvõtmise.

Kui Helme tahab vähendada bürokraatiat, alandada energiahindade sees olevaid tasusid, siis peaks ta leidma ka toetust ning sõpru Euroopa Liidus, et seda saavutada. EKRE esimehelt päriti, kes on need EL-i juhid, kellele ta peaministriks saades kohe helistab, et tööle hakata. Väga konkreetselt ta ei tahtnud siiski vastata.