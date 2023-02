Lukašenka: olen valmis koos Venemaaga sõdima ainult Valgevene ründamise korral

Lukašenka märkis, et see ei puuduta ainult Ukrainat , vaid ka teisi naabreid.

Vastates ajakirjaniku küsimusele, rõhutas Lukašenka, et veel enne Venemaa „sõjalise erioperatsiooni“ algust valmistuti Ukraina poolt Valgevene territooriumile mitmikraketiheitjatest lööki andma.

„See oli Ukraina poole tahtlik tegevus. Ma ei tea ainult, milleks seda vaja oli. Need said esimestel minutitel löögi Valgevene territooriumilt. See toimus mõne minutiga – hommikul enne sõjalise erioperatsiooni algust,“ lausus Lukašenka.