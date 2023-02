OTSEBLOGI | Venemaa ründas öösel Ukrainat rakettidega, pihta sai infastruktuuriobjekt Lvivi oblastis

Humenjuki sõnul töötas eeskujulikult õhutõrje. Kõik Kalibrid õnnestus alla tulistada, aga on üks „sisselend“.

„Lõunasuuna õhutõrje töötas eeskujulikult, tulistati alla kõik kaheksa raketti: kuus Mõkolajivi ja kaks Hersoni oblasti kohal. Kahjuks kasutas vaenlane selle varjus ka teisi löögivahendeid – see oli segarünnak – muu hulgas kasutades droone ja strateegilise lennuväe lennukeid. Teame, et on tabamus Lvivi oblastis,“ ütles Humenjuk.