Endine Vene pommituslennukite ehitusinsener palub USAlt asüüli

Mees sõitis perega turvatud maasturis piiri äärde ja palus asüüli, kuna kartis Putini vastastest protestidest osavõtmise pärast tagakiusamist. Ta sõnas, et omab USA valitsusele huvi pakkuvat informatsiooni ja on valmis seda avaldama, vahendab Yahoo News.

Mees on enda sõnul insener ja rääkis, et tema varasem töökoht hõlmas kindlat tüüpi sõjalennuki ehitamist. USA Tolli- ja Piirivalveameti raporti teatel ütles mees, et töötas aastatel 2018-21 Tupolevi lennukitööstuses kindlat tüüpi sõjalennuki kallal. Ta kirjeldas õhusõidukit ründelennukina ja lisas, et seda kutsuti kui „White Swan-TU160, suurim sõjalennuk“.