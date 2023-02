VALIMISSTAAP | Liisa Pakosta ja Evelyn Sepp. Immigratsioon on vältimatu ja kui oleks rohkem kõrgharitud mehi, oleks ka iive kõrgem

Liisa Pakosta ja Evelyn Sepp leiavad ühiselt, et kolmandale lapsele antud suur peretoetust ära võtta ei saa. „Kui midagi on juba kätte antud, siis see niimoodi peab jääma,“ viitab Pakosta rahvastikuteadlaste väljaöeldule. Tagantjärele tarkusena seda toetust Eesti 200 ei oleks teinud. Toetused peavad olema personaliseeritud.

Sepp ütleb, et tuleks toetust teha võrdsemaks ja tõsta ka esimestele ja teistele makstavat raha.

Kuidas tõsta iivet? Mis on siis probleemi juur? Pakosta ütleb, et liiga vähe on kõrgharitud mehi. „Meil on väga palju kõrgharitud naisi ja väga vähe kõrgharitud mehi,“ sõnab ta.

„On äärmiselt kahetsusväärne, et meil on hüsteeriline lastetoetuste summa ülepakkumine,“ lisab Sepp. Tuleks vaadata suuremat pilti, elukaart. „Riikliku plaanimajanduse kehtestamine ei ole ka see, mis noort inimest motiveeriks.“

Mõlemad poliitikud räägivad, et lasteaiakohtade puudus on probleem. Et inimesed peavad läbi kohtu leidma lapsele koha lasteaias.

Postimehe valimiskompassis kõlas küsimus: „Kas on õige, kui naine eelistab karjääri laste kasvatamisele ja perekonna eest hoolitsemisele?“ Pakosta arvab, et see on põhiline vastasseisu koht Eesti erakondadel iibe teemadel rääkimistest.

„Meil on osad erakonnad, kes ütlevad, et me maksame kinni. Ja naine olgu kodus ja kasvatagu lapsi. Teised erakonnad ütlevad, et nii ei lähe. Tahaksime, et lapsi sünniks, aga kui ütled, et püsi kodus - maksame sulle natuke ja ole rahul -, et see tegelikult tõmbab iivet alla,“ selgitab Pakosta.

Justkui oleks õiged ja valed naised.

Evelyn Sepp pööraks selle küsimuse teistpidi: „Et õige Eesti mees on see, kes käib kahel või kolmel kohal tööl ja majandab üksi oma peret?“

Immigratsioon

Ehk aitab rahvastikku kasvatada sisseränne. Kas Eestisse tuleks rohkem immigrante lubada? Evelyn Sepp ütleb: „Üldise sotsiaalmajandusliku olukorra arendamiseks või toetamiseks võib see olla üsna mõistlik. Teatud tingimustel ka vältimatu või paratamatu.“