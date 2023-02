Riigikogu võttis vastu eelnõu, mis võimaldab punamonumentide eemaldamise lõpule viia

„Uue nõude lisamine seadusesse ei tähenda aga, et kõik okupatsiooniaegseid sümboleid kandvad monumendid või hoone osad kuuluksid automaatselt eemaldamisele. Igasugune lammutamine on absoluutselt viimane abinõu ja kindlasti ei ole eesmärk tegeleda iga üksiku Eestis leiduva viisnurgaga. Kui aga hoonel on sümbolid, mille puhul leitakse, et need on uue nõudega vastuolus, siis tuleb otsustada, kas need sümbolid saab kinni katta või tuleb need eemaldada. Muinsuskaitse all olevate objektide puhul peab kavandatavad tööd eelnevalt kooskõlastama muinsuskaitseametiga,“ sõnas Danilson-Järg ning lisas, et ühtlasi annavad muudatused omavalitsustele õigusliku aluse sobimatute rajatiste püstitamise ennetamiseks tulevikus.