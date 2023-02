Euroopa Komisjon kaebab Eesti vilepuhumisseaduse tõttu kohtusse. Danilson-Järg: Eesti tajub seda direktiivi teistest riikidest erinevalt

Danilson-Järg: Eesti tajub n-ö vilepuhuja direktiivi teistest riikidest erinevalt

Justiitsminister Lea Danilson-Järg sõnas Delfile, et nn vilepuhuja direktiivi ei ole Eestis täielikult üle võetud seetõttu, et Eesti ühiskonnas mõistetakse selle sisu erinevalt, kui näiteks teistes Euroopa riikides. „Eesti jaoks on igasugune pealekaebamine ja okupatsiooniga seonduv tundlik teema,“ ütles Danilson-Järg ning lisas, et see on tekitanud olukorra, kus direktiivi pole suudetud täielikult vastu võtta. Danilson-Järg sõnas, et direktiivi tuleks ümber sõnastada, et see ei jätaks nii intensiivset muljet eestlastele. „Muidugi Euroopa reeglid kehtivad ja kui kohus nii otsustab, siis peame trahvi maksma,“ märkis Danilson-Järg.