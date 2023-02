FOTO | Juveelipoodidest kallid sõrmused virutanud sulid on endiselt jooksus. Võimalik, et nad putkasid välismaale

Vargused leidsid aset 7. veebruaril. Mees ja naine sisenesid kauplustesse ning rääkisid müüjatega inglise keeles. Tähelepanu hajutati ning varastati mõlemast poest sõrmus. Varguste kogukahju on umbes 18 000 eurot, öeldi Delfile politseist.

Sulide teele jäi näiteks kaubamärgi Hyrv esinduskauplus, mis asub Pärnu maanteel. Firma märkis oma Facebooki lehel, et varaste saagiks langes nende kõige kallim sõrmus madudega, mida on olemas ainult üks eksemplar. „See on meie brändi talisman, mis on väga suure hingelise ja materiaalse väärtusega,“ sõnati omanike poolt.

Ida-Harju politseijaoskonna tänavasüütegude menetlusgrupi juht Sergei Nikiforov sõnas täna, et sääraseid juveelivargusi on Eestis väga harva. „Konkreetsete juhtumite osas oleme saanud palju vihjeid varaste võimalike isikute ja nende liikumistrajektoori kohta. Aitäh kõigile, kes on oma tähelepanekuid meiega jaganud, hetkel tegeleme nende vihjete kontrollimisega.“

Nikiforov tõdes, et paraku ei saa nad ka välistada, et vargad on tänaseks Eestist lahkunud. „Kuid sellest hoolimata jätkame nende tuvastamist ja otsimist.“

Kõigil, kes tunnevad ära pildil olevad inimesed, palutakse helistada numbril 59124528 või kirjutades e-mailil sergei.nikiforov@politsei.ee.