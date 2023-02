VIDEO | Vladimir Svet ideest Estonia teatri juurde „kast“ ehitada: mina isiklikult olen skeptiline

„Igal juhul on pall täna linnavalitsuse käes. Uus ooperimaja tuleb kindlasti ja sellest võiks saada pealinna uus sümbol,“ sõnas sotside esindaja Jaak Juske EPLile.

Keskerakond juhib linna koos sotsidega. Svet rääkis, et asjade seis on hetkel selline, et küsimust arutab vastav komisjon, kellelt oodatakse oma seisukohta tänavu. „Ei hakka varjama, mina isiklikult olen skeptiline,“ sõnas Svet plaani kohta, et juurdeehitus kerkiks kohe Estonia teatri juurde ehk Tammsaare parki. Abilinnapea leiab, et teemat peaks arutama riigikogu tasandil, kaasama peaks omavalitsuse.

Varem töötas Svet Lasnamäe linnaosa vanemana. Kahe aasta eest käis ta ideena välja, et ehk võiks ooperimaja kerkida Lasnamäele Kurepõllu asumisse. Ta nentis, et linnavõim ja Estonia kollektiiv mõtet ei toetanud. Ta tõi välja, et ega väga tõsi taga polnudki - ta tahtis peamiselt tähelepanu juhtida sellele, et Lasnamäel on vähe olulisi rajatisi.

Diskussioonid Estonia laiendamise teemal käivad, ent ebaselge on, kas ja mil oodata konkreetset tulemust. Meenutuseks, sama seis oli ka aastaid tagasi. Näiteks 2009. aastal kajastas Ekspress, et Laine Jänes ja Aivar Mäe tõukavad tagant Estonia teatri Pärnu maantee poolsele küljele mastaapse ja mitmeid probleeme tekitava juurdeehitise rajamist.

Nagu näha, tõukamisega asi piirdus. Tulles tänasesse päeva, siis Svet sõnas, et peame aru saama, et taolisi maju ehitatakse kui mitte kord sajandi jooksul, siis kord kümnendite jooksul kindlasti. Ta ütles, et kui on vaja lisaaega arutamiseks, siis tuleb see leida.

Intervjuus on juttu sellestki, mis arvab Svet seigast, et konflikt abilinnapea Madle Lippusega viib ametist Eesti tuntuima muinsuskaitsja Boris Duboviku.