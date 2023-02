Lufthansa IT-häda tõttu ei pääse tuhanded lennureisijad liikuma

Lufthansa teatas, et probleemi põhjustas Deutsche Telekomi kiudoptiliste kaablite kahjustamine ehitustööde käigus Frankfurdis. Parandustööd võtavad aega täna pärastlõunani, vahendab Reuters.

Reisijad teatasid sotsiaalmeedias, et viga sundis ettevõtet organiseerima lennukite pardale mineku paberi ja pastakaga. Reisijate pagasit ei saa aga digitaalselt käidelda.

„Lufthansa grupi lennufirmasid puudutab praegu IT-katkesus. See põhjustab lendude hilinemisi ja tühistamisi. Meil on kahju ebamugavuste pärast, mida see reisijatele põhjustab,“ teatas Lufthansa