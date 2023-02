Värska Südamekodus jäi Aavost järele ainult luu ja nahk. Hooldekodu tegevjuhi sõnul probleeme polnud

Gunnelii rääkis saates, kuidas Aavo palus talt, et teda hooldekodust ära viidaks, kuidas ta toitu padja alla peitis, sest kartis, et muidu jääb nälga ning külmetas õhukeste linade vahel, mille ta oli vahel märjaks urineerinud. Gunnelii sõnul oli talle mõistmatu, kuidas Aavo nii kõhnaks jäänud on, sest alati kui Gunnelii onul külas käis, sõi ta korralikult.