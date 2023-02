Alaealisega ebasobivas suhtes olnud treener Mehis Viru on varem kuulutatud aasta isaks

2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Mehis Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

Kuna avaldused sisaldasid viiteid treenerile sobimatu, ebaeetilise ning häid käitumisnorme ja tavasid eirava käitumisele ning treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta, algatas EKJL 29.08.2022 treener Mehis Viru suhtes distsiplinaarmenetluse.

Lisaks treeneri ametile on Viru kuulutatud varem ka aasta isaks. 2006. aasta isadepäeva kuulutas toonane Eesti Naisliidu president Siiri Oviir aasta isaks Tartu Ülikooli õppejõu, kergejõustikutreeneri Mehis Viru, kelle peres kasvab kolm last. Oviir ütles tiitlit välja kuulutades, et kahe tütre ja ühe poja isa Viru on armastav isa, tubli abikaasa ja tuhandete õpilaste treener, kes on aidanud kuulsust koguda paljudel Eesti noortel. Kingiks sai ta nahka köidetud „Kalevipoja“, mille andis üle Evelin Ilves.

Viru ütles oma tänukõnes, et aasta isa tiitel on suur tunnustus ja sügav kummardus nii talle kui tuhandeile Eesti õpetajatele lasteaedades, koolides ja kõrgkoolides, kes aitavad meie noortel maailmas kuulsust koguda. Ta mainis veel, et isa ja ema kõrval on õpetajal suur vastutus, et noorest kasvaks tugev isiksus, kellel on kõrged eetilised põhimõtted.

Nüüd jõudis viis kuud kestnud uurimise tulemusel distsiplinaarkomisjon järeldusele, et kergejõustikutreener Mehis Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Nimetatud rikkumised olid sellise iseloomuga, et komisjoni hinnangul ei sobi Mehis Viru töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

Aasta emade ja isadega on varemgi probleeme olnud