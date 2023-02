Kaitse end viiruste eest kindla toimega ninaspreiga AGOVIRAX®

AGOVIRAX ® -i toimeaine ioota-karrageen on saadud merest pärinevast punasest vetikast, seega on see looduslikku päritolu ja ühtegi säilitusainet lisatud ei ole!

AGOVIRAX ® -it võib kasutada nii profülaktiliselt kui ka esimeste viirushaiguste sümptomite ilmnemisel – kuna ioota-karrageen takistab viiruse paljunemist, siis on uuringud näidanud lühemat haiguste kestust ja leebemaid sümptomeid.

Kui valid ninaspreid, mis kaitseks viiruste eest, on tark valida kliiniliselt uuritud ja tõhusust tõestanud toode. Miks? Ainult nii saad olla kindel, et lisaks in vitro (uuring katseklaasis) efektiivsusele toimib toode ka päriselus inimese organismis (in vivo).

Kas teadsid, et Saksamaal toodetud viirusevastase ninasprei AGOVIRAX ® -i toimeainega on olemas tegeliku kaitse tõhusust kinnitavad kliinilised uuringud?

Kliiniliste uuringute tulemused näitavad, et ninasprei:

vähendab viiruste arvu limaskestadel kuni 92% 2 ;

lühendab haiguse kestust keskmiselt kahe päeva võrra 3 ;

vähendab märkimisväärselt haiguse korduvust 3 ;

vähendab tavalisi külmetushaiguse sümptomeid3.

Ioota-karrageeni sisaldavat ninaspreid on üle 10 aasta kasutatud rohkem kui 40 riigis. AGOVIRAX®-i toime on füüsikaline, see ei sõltu konkreetsest viiruse tüvest või muteerumisest – saad olla kindel, et ei pea uue viirustüve saabudes uue koostisega spreid ostma!

Uuri, kas sinu kapis oleva ninasprei toime on kliiniliselt tõestatud!

