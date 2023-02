Karjäärihüpe restoranis McDonald’s®: kuue kuuga juhtivale positsioonile

Manager Trainee programmi puhul on tegemist kiirendiga, mis aitab lühikese ajaga saada vahetusevanemaks. Kuue kuu jooksul pakub McDonald’s erinevaid koolitusi, kõiki vajalikke enesearengu materjale, kursusi vastavalt ametikohale, juhendamist, tagasisidet, sertifikaate ja vestlusi, et inimesi nende arenguteekonnal toetada. Programm on paindlik ja kogemuse saab nii öö-, õhtu- kui ka päevavahetuses töötades. Programmi jooksul läbitakse kõik restorani positsioonid – esimeses etapis saab töötada nii jaamades, köögis, teeninduspiirkonnas, fuajees kui ka öises vahetuses toimuvatel puhastusprotseduuridel. Teises etapis saab programmis osaleja külalislahkuse ja toiduohutuse koolitused, saab teada, kuidas ise koolitada uusi töötajaid ning kuidas olla restoranis iga valdkonna juht (köögijuht, teenindusjuht, McDrive™ kaasaostu juht) ja lõpuks vahetusvanem.

Oma kandideerimist restorani McDonald’s meenutab ta lustaka seigaga. „Pabistasin, kuidas vestlusel hakkama saan, aga selgus hoopis, et see oli mu lemmikosa kandideerimisprotsessis. Vestlus oli vabas vormis ja kohe andis tunda, et mind väga oodatakse sinna tööle. Mulle isegi helistati töövestlusele kutsumiseks kaks korda, mis lõi juba väga oodatud õhkkonna enne vestlust.“

Janno alustas oma teed restoranis McDonald’s 23-aastaselt Manager Trainee programmis Tartus, kus läbis nelja kuuga kõik restoranitöötajate ametipositsioonid, kuni lõpuks jõudis teise assistendi positsioonini (juhataja teine asetäitja). See tähendab, et nelja kuuga sai temast juba professionaalne meeskonnaliige, kes pärast programmi läbimist siirdus tööle uude Pärnu McDonald’s restorani.

Manager Trainee programmile tagasi vaadates, meenus Jannole tore juhtum oma praktikapäevast: „Tol ajal oli kampaania, kus lasteeinet Happy Meal™ ostes oli võimalik võita tort. Juhtus aga nii, et tolle tordi võitis üks perekond Pärnust (sel ajal veel Pärnus McDonald’s restorani polnud), mille lähedalt ma isegi pärit olin, ja mõtlesin, et viin siis juba ise tordi Tartust Pärnusse ära. See oli selline tore lugu, mis teeb siiani tuju heaks!“

Programmi kirjeldab Janno kui väga arendavat ja harivat väljakutset. „Iga tööpäev õppisin midagi uut. Aastatega on tööle tulijate olukord muutunud oluliselt lihtsamaks – rohkem juhendmaterjale köögis, standardite raamat, ekraanid, e-lahendused jne. Koolitused on alati väga põhjalikud. Näiteks kõikide burgerite garneeringud tuli milliliitri ja grammi täpsusega selgeks õppida. Siiani on põhitooted veel meeles n-ö grammi pealt. Juhendajad tegid pidevalt kontrollteste, et teadmised kinnistuks – oli raske, aga tegelikult väga kasulik. Põhimõtteliselt kõik seatud standardid temperatuuridele, küpsemisaegadele, säilivusaegadele ja kogustele olid mingil hetkel peas,“ selgitas Janno.

Sõbrad kogu eluks

Lisaks programmi läbimisele, selle põnevusele, olid tähtsal kohal ka sõbrad ja tutvusringkond, kelle Janno endale programmist sai. Programmis osales veel inimesi ja nendega koos oli hea õppida ning ka kogu restorani meeskond oli väga toetav. „Mul on meeles, kuidas mõtlesin, et üle aasta ma siin küll ei tööta, aga läks teisiti. Väga hea sõnaga meenutan kõiki neid inimesi, kellega koolituse ajal Tartus kohtusin. Väga paljud neist on siiani tööl ja ka praegu minu kolleegid. Ühisüritused olid meil väga vahvad. Igal võimalusel käisime koos väljas ja eks sealt on nii mõndagi värvikat meenutada. Üks ütlemata põnev ja tegus suvi oli.“

Praeguseks on Janno restoranis McDonald’s töötanud juba 13 aastat, viimased poolteist aastat tootmisjuhina, ja tema kinnitusel seal juba igav ei hakka. Koos kolleegi Jelenaga on neil kahepeale jagatud Eestis 11 restorani, mille käekäiku nad jälgivad, sh maksimeerivad tulemusi nii kasumi kui ka külastajakogemuse osas. Oma kiire arengu ja karjääriredelil tõusmise põhiliseks põhjuseks peab Janno just programmi ja selle intensiivsust, mis õpetas palju kasulikke oskusi ka hilisemaks. „Programm sobib inimestele, kes ei kannata silmaotsaski rutiini. Iga päev on erinev ja põnev. Õppimise ja arenemise huvi peab kindlasti olema. Mulle meeldib väljend „lahendustele orienteeritud“ – see eeldab mõningat loomingulisust ja oskust näha probleemist kaugemale ning leida lahendus.“ Janno sõnul on meeskonnatöö edu võti ja seepärast peaks Manager Trainee programmi siirduval inimesel olema ka tahe teistega koostööd teha.

McDonald’s restoranide Manager Trainee programm pakub sulle huvi? Kandideeri programmi! Lisainfo: www.mcdonalds.ee/karjaar