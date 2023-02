TÖÖINTERVJUU | Jüri Ratas: Keskerakond tuleb valimistel esikahe sekka! Kui mitte, siis esimees vastutab

Ratas tõi siiski esile, et Keskerakond sooviks ka makse tõsta. „Keskerakond on ainukesena julgenud maksudebatis välja öelda, et soovime ka makse tõsta. See on astmeline tulumaks ehk need inimesed, kes teenivad kaks või enam keskmist palka ehk ca 3400 eurot, peaksid maksma tulumaksu mitte ainult protsentuaalselt rohkem, vaid ka netona rohkem. Ja me näeme ette, et see on 30% tänase 20% asemel,“ rääkis Ratas.