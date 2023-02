Esimesed Eestist ümber paigutatud ukrainlased saabusid Soome

Soome on valmis võtma Eestist vastu umbes 50-100 Ukraina sõjapõgenikku nädalas, teatas siseministeerium detsembris, vahendab Yle Uutiset.

Soome sisserändeameti teatel on veel võimatu öelda, kui suur on Eestis viibivate ukrainlaste huvi Soome siirdumise vastu, sest Eesti on alles alustanud informatsiooni jagamist selle kohta.