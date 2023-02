Valge Maja teatel olid kolm nädalavahetusel taevast alla tulistatud objekti „healoomulised“

Kirby ütles eilsel pressikonverentsil, et kolme objekti otstarvet või päritolu on keeruline kindlaks teha, enne kui nende jäänused leitakse ja neid analüüsitakse.

„Me ei ole näinud mingit viidet või midagi, mis osutaks konkreetselt sellele, et need kolm objekti oleks olnud osa HRV [Hiina Rahvavabariigi] spioneerimisprogrammist või et need oleksid kindlasti osalenud välises luureandmete kogumise tegevuses,“ ütles Kirby.

Kirby lisas, et „tõenäolisim seletus“, mida USA luure kaalub, on, et need võivad olla õhupallid, mis on lihtsalt seotud kommerts- või teadusorganisatsioonidega ja on seetõttu healoomulised.