USA raport: tuhandeid Ukraina lapsi on veetud Venemaale „ümberkasvatuslaagritesse“

Raportis kutsutakse üles võimaldama neutraalsel organil ligipääsu laagritele ning nõutakse, et Venemaa peataks kohe Ukraina laste adopteerimised. Raportis öeldakse, et Venemaa presidendi Vladimir Putini abid on selle operatsiooniga lähedaselt seotud, eriti presidendi laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova, kes on öelnud, et Vene perekonnad on adopteerinud 350 last ja üle tuhande ootab adopteerimist.