VIDEO | Eesti päästjad jõudsid Türgist tagasi: inimesed ootavad, et nende hukkunud lähedased rusude alt välja toodaks

Türgis viibiva päästestaabi asetäitja Erkki Põld ütles, et suuremad päästetööd on tänaseks Türgis lõppenud. Seda seetõttu, et nii pikalt ellujäämine rusude all ei ole võimalik. „Olukord on seal katastroofiline,“ ütles Põld ning lisas, et inimestel on raske, sest nad ei saa vajalikku abi. „Vastavalt Türgi traditsioonidele, on nende jaoks väga oluline maha matta oma lähedased,“ ütles Põld. Tema sõnul ootavad inimesed, et päästjad nende hukkunud lähedased rusude alt välja tooks.