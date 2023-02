K-kohukese teine tulemine? ERRi nõukogu hakkab arutama, kas Eesti Laulu eetrisse pääses keelatud reklaam

Uurisime neljalt ERRi nõukogu liikmelt, mis on nende vaade Tallinna rahadega valminud Eesti Laulu vaheklippidele. Viimaste sõnul pole kahtlustki, et teema järgmise nädala teisipäeval korralisel ERRi nõukogu koosolekul tõstatub.

Valdo Randpere (Reformierakond) ütles, et klippide eetrisse laskmine oli vale. Ta märkis, et juhtis probleemile tähelepanu juba eelmisel nõukogu kohtumisel - enne Eesti Laulu finaali -, ent oli enda sõnul justkui hüüdja hääl kõrbes. „Ma ütlesin, et see ei kõlba kuhugi. Vahetult enne valimisi mingi rohelise pealinna teema,“ ütles Randpere. „Ei pea liiga palju fantaasiat isegi olema, et inimestel tekiks seal seos. Ega Tallinn ei pane järsku rohelise sümboli levitamiseks 50 000 – 60 000 eurot hakkama.“