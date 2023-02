Talvo Rüütelmaa ähvardab linnavoliniku väljendi „Tomati-Talvo“ pärast kohtusse kaevata

Täna saatis Talvo Rüütelmaa Tallinna linnavolikogu liikmele Sander Andlale (Reformierakond) kirja, kus ähvardab Andla kohtusse kaevata. Nimelt kasutas Andla oma 2021. aasta artiklis Rüütelmaa kirjeldamiseks väljendit „Tomati-Talvo“. Rüütelmaa ütles, et kui Andla talle kümne päeva jooksul ei vasta, pöördub ta kohtusse „oma rikutud õiguste kaitseks“. Rüütelmaa on Andlale arvamusloo asjus varemgi kirjutanud.

Rüütelmaa peab sildistavaks ja laimavaks teisigi arvamusartikli väiteid. Näiteks ei pea Rüütelmaa õigeks, et Andla tema vaimsust halvaks nimetas. „Väitsite, et minu vaimsus on halb ja selles minu halvas vaimus toimetatakse linnavalitsuses edasi,“ kirjeldas Rüütelmaa, mis teda Andla arvamusloo puhul häirib. „Olete sildistanud minu isikut ka otseste väljenditega „Tomati-Talvo“ ja „keskerakondliku ainuvõimu üks sümbol“.“