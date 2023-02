Prigožin: Bahmuti all töötab hakklihamasin ja pidu lähiajal ei tule

„Ma ei saa aru, kust see totrus võetakse. Kõigil suundadel vastane aktiviseerub, toob kohale üha uusi ja uusi reserve. Iga päev tuleb Bahmuti juurde 300-500 uut võitlejat kõigil suundadel. Suurtükituli tugevneb iga päevaga.

Bahmuti ei võeta ära hommepäev, sest käimas on raske vastasseis ja jahvatamine, töötab hakklihamasin. Et hakklihamasin korralikult töötaks, ei saa äkki võtta ja hakata pidu pidama.

Tekib tunne, et siin on kõik laiali jooksnud ja kedagi ei ole, Ukraina on tühi ja meie hellitame neid, ei suuda sisse minna. Kutsume kõiki soovijaid üles: „Edasi, võtame automaadid ja jookseme „ümberpiiratud“ vastasel tagumikust haarama!“ pahandas Prigožin.