VIDEO | Kalleima valimislubaduse leiab oravate programmist. Raoul Lättemäe: parteid võiks rohkem katteallikate peale mõelda

Juba viiendat aastat analüüsis rahandusministeerium erakondade valimislubadusi, keskendudes nende maksumusele - seda lootuses, et see annab inimestele võimaluse erakondade lubadusi terviklikumalt hinnata, näha nende mõju eelarvele ning aitab kokkuvõttes teha teadlikumat otsust valimispäeval.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe märkis, et läbi analüüsiti suurusjärgus 2400 valimislubadust ning leiti, et neist umbkaudu veerand on kuidagiviisi ka rahaliselt mõõdetavad. Kõige põhjalikumalt pani oma lubadused kirja Reformierakond, kõige ühemõttelisemalt ja selgemalt aga Isamaa, leidis ta.

Kalleim valimislubadus kuulub täna Reformierakonnale - nende esitatud muudatused tulumaksureformi kontekstis maksaksid 470 miljonit eurot. Keskerakonna maksusüsteemi muudatused seevastu aga näiteks 410 miljonit.

Lättemäe silmis oleks valimisdebati ja avaliku arutelu edendamise kontekstis abiks, kui parteid paneksid oma valimisprogrammidele konkreetsemaid hinnalipikuid juurde - näiteks Hollandis ei pääse valimisprogramm avalikkuse ette, kui seal pole kulude katmiseks kõiki ressursse välja toodud. „Võiks mõelda, et raha ei teki iseenesest,“ märkis ta Delfile.

Metoodikast lähemalt

Erakondade programme on võimalik analüüsida mitmel eri moel, rahandusministeeriumi koostatud analüüsi fookus on seatud lubaduste hinnalipikule ja mõjuhinnangu aluseks on võetud kehtiv eelarvestrateegia.

Lubaduste hindamisel on lähtutud ennekõike sellest, mida erakonnad on valimisprogrammi kirja pannud. Tuleb arvesse võtta, et kõiki lubadusi ei saa rahasse panna või saab seda teha vaid tinglikult.