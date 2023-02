Venemaa kurjad kavatsused Moldova kallal. Eesti suursaadik: olukord võib kiiresti muutuda. Vältige rahvakogunemisi

Välisminister Urmas Reinsalu ütles esmaspäeval Delfile, et oht riigipöördeks Moldovas on olemas. „Ma arvan, et oht on ülisuur,“ tõdes Reinsalu, lisades, et tal pole kahtlust, et kui Venemaa oleks kevadel Ukrainas edukam olnud, oleks ta proovinud oma kontrolli alla võtta ka Moldova. Nüüd on loodud uued plaanid riigis võim saavutada. „Plaanid on olemas,“ nentis Reinsalu.