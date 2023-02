Ungari välisminister Valgevenes: peame keskenduma rahule, mitte konflikti pikendamisele ja eskaleerimisele

Szijjártó ütles ühisel pressikonverentsil Valgevene välisministri Sergei Aleinikuga, et sõda tekitab kasvaval hulgal ohvreid ja põgenikke ning lõhestab üha rohkem perekondi, vahendab The Budapest Times.

Szijjártó ütles, et on selge, et teda hakatakse visiidi eest Minskisse ja rahu sõlmimiseks mõeldud läbirääkimiste eest ründama.

„Minu kaaspoliitikud läänes ja rahvusvaheline liberaalne meedia räägivad, kui halb see on, et ma olin täna siin ja rääkisin oma Valgevene ametivennaga,“ lausus Szijjártó. „Ungari seisukoht on alati selge olnud: kommunikatsioonikanaleid tuleb avatuna hoida ... sest kui kommunikatsioonikanalid on suletud, loobume me rahulootusest.“