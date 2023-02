Stoltenberg: Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise ratifitseerimine kiiresti on tähtsam kui korraga ratifitseerimine

Soome ja Rootsi NATO-ga ühinemine on ratifitseeritud kõigi liikmesriikide poolt peale Ungari ja Türgi, vahendab Guardian.

Peamine takistus on Türgi ja viimase president Recep Tayyip Erdoğan on mõista andnud, et Soome NATO-sse astumine võidakse ratifitseerida, aga Rootsi oma mitte.

Reuters teatas, et lääne ametiisikud on öelnud, et nad eelistaksid mõlema riigi liitumist koos, sest nii oleks neid kergem NATO sõjalistesse struktuuridesse integreerida.

Stoltenberg andis aga NATO kaitseministrite kohtumisel Brüsselis mõista, et on ka teisi kaalutlusi.

„Peamine küsimus ei ole see, kas Soome ja Rootsi ratifitseeritakse koos. Peamine küsimus on see, et nad mõlemad ratifitseeritaks täisliikmeteks nii kiiresti kui võimalik,“ ütles Stoltenberg ajakirjanikele. „Ma olen kindel, et mõlemad saavad täisliikmeteks ja ma teen kõvasti tööd, et mõlemad ratifitseeritaks niipea kui võimalik.“