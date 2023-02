Uus-Meremaa kuulutas tsükloni tõttu välja eriolukorra

Kohalik meedia teatas, et mõned elanikud Põhjasaare idarannikul Hawke’s Bays pidid ujuma läbi magamistoa akende, et pääseda. Inimesi selles piirkonnas on hoiatatud, et nad võivad jääda elektrita nädalateks.

„Selle tõsiduse on loomulikult teinud hullemaks see, et meie ülemaailmsed temperatuurid on juba tõusnud 1,1 kraadi,“ ütles Uus-Meremaa kliimamuutuse minister James Shaw. „Me peame lõpetama tegevusetusele vabanduste otsimise. Me ei saa pead liiva alla peita, kui rand on üle ujutatud. Me peame kohe tegutsema.“