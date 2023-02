Pealinna parkimisnorm jäi uuendamata - linn nõuab endiselt iga uue korteri kohta ühte parkimiskohta

„Praegu on Tallinnas olukord, mis on võtnud inimestelt valiku - kui osta korter, tuleb osta kuni viiekohalise summa eest ka parkimiskoht, isegi siis, kui seda ei vajata. Seda on vaja muuta. Parkimisnorm ei vasta inimeste vajadustele, eirab asjatundjate ja erasektori aastaid kõlanud soovitusi ning linna strateegilisi eesmärke,“ selgitas Pärtel-Peeter Pere.

Pere märkis, et ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja transpordi eest vastutav abilinnapea Tanel Kiik on öelnud, et kõik autod ei mahu linna ära ja nende arvu linnas peab vähendama. „Tallinn pälvis aastaks 2023 Rohepealinna tiitli ning selle eesmärk peaks olema muuta linn puhtamaks, rohelisemaks ja innovaatilisemaks ning kus kodanikel oleks mõnusam elada. Selle asemel aga Rohepealinna transpordiamet nõuab Pirita teel 300 korterile 450 parkimiskohta, see on samal kursil autostumise kasvu jätkamine,“ märkis Pere.

Tallinna linnavalitsus parkimisnormi muutmisega ei nõustunud. „Positiivne on aga asjaolu, et tänu minu esitatud eelnõule kutsutakse kokku töörühm, kes hakkab üle vaatama parkimiskorraldusega seotud küsimusi, et esitada 2023. aasta esimeses pooles terviknägemus parkimise korraldusest Tallinna linnas. Seda saab kindlasti nimetada töövõiduks,“ kinnitas Pere.