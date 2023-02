Narva volikogu esimees lahkub oma fraktsioonist. Kas tuleb võimupööre?

Viimastel päevadel on Narvas uue hooga keema läinud poliitilised kired: algul teatas fraktsiooniväline saadik Jana Kondrašova (algselt Katri Raigi nimekirja liige), et liitub hoopis opositsioonifraktsiooniga Narva Heaks. Seejärel teatas koalitsiooni kuuluv volikogu esimees Vladimir Žavoronkov, et ta ei siiski näe oma tulevikku koalitsioonis olevas Narva Tuleviku fraktsioonis.