VALIMISSTAAP | Rahvastikupoliitika ajas kraaklema. Sotsid peavad EKRE lubadusi laene tühistada ja makse vähendada utoopiliseks populismiks

Valge väitis, et Eesti on juba aastaid kannatanud massiimmigratsiooni käes, Oja nägi statistikat sootuks teise vaatevinkli alt: end eestlaseks pidavaid inimesi on tema sõnutsi aastatega vaid juurde tulnud, kasvanud on ka eesti keelt rääkiv osa meie ühiskonnast. Ühist punkti sisserände kontekstis oli neil keeruline leida.

„Kui me kliimakriisi tagajärgedega ei tegele, siis on selge, et Eestist saab sihtriik, kuhu inimesed on sunnitud reisima. See on olukord, mida keegi kindlasti ei taha - et Eesti muutuks miljonitele ihaldatud sihtpunktiks,“ sõnas Oja rohepöörde ja muu säärase taustal.