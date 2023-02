Maavärin võib Türgile maksma minna üle 80 miljardi dollari

Türgi tööstus- ja äriliidu nädalavahetusel esitatud raporti järgi on maavärina tekitatud kahju hind 70,8-84,1 miljardit dollarit tuhandete kodude taastamise eest, 10,4 miljardit dollarit kaotatud riigitulu eest ja 2,9 miljardit dollarit kaotatud tööpäevade eest.

Raportis seisis, et põhikulu läheb majade, elektriliinide ja infrastruktuuri taastamisele ning kodutuks jäänud inimestele varju pakkumisele.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on öelnud, et riigil kulub hoonete taastamiseks aasta ning valitsus valmistab ette programmi, et „panna riik taas püsti tõusma“.