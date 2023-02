EKRE on tugevaima riigikaitse kompetentsiga erakond, kes teab, kuidas ehitada üles turvaline ja kaitstud riik

EKRE leiab, et Eesti riigi kaitsekulutused on vaja tõsta vähemalt 3%ni SKTst ja kulutused laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikkonnakaitse ülesehitamiseks vähemalt 0,5%ni SKTst.

EKRE – kõige tugevama riigikaitselise kompetentsiga erakond Eestis

EKRE on kõige tugevama riigikaitselise kompetentsiga erakond Eestis. Ainuüksi EKRE Riigikogu fraktsiooni saadikutest kuuluvad ligi pooled Kaitseliitu või on kõrged ohvitserid.

EKRE ridades on sadu Kaitseliidu liikmeid ja kümneid ohvitseri auastmega mehi. Nii on Alar Laneman brigaadikindral reservis, Leo Kunnas kolonelleitnant reservis, piirivalveohvitseridest on Uno Kaskpeit ja Riho Breivel kolonelid.