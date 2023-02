EKRE majanduspoliitika tagab odavama kütuse, toidu, ravimid ja Euroopa odavaima elektri. Loe, kuidas!

Toiduainete ja ravimite käibemaks alla!

EKRE kavatseb kehtestada toiduainetele ja ravimitele käibemaksu soodusmäära, langetades ravimite käibemaksu praeguselt 9 protsendilt 5 protsendile ning toiduainete käibemaksu praeguselt 20 protsendilt 5 protsendile.

Eesti on üks neljast Euroopa riigist, kus toidule ei kehti käibemaksusoodustust, ja just selle tõttu on meil toidu hind üks Euroopa kõrgemaid. Erinevalt enamikust teistest Euroopa riikidest kulutavad meie inimesed sundkuludele – toit, riided, kodu, transport – suurema osa oma palgast. Käibemaks on tarbimismaks, mis lööb kõige valusamalt just väiksema sissetulekuga inimesi. Langetades käibemaksu toidule ja ravimitele, saab alla suruda toiduainete ja ravimite hinda.

Autokütuse ja gaasi aktsiis Euroopa miinimumini!

EKRE kavatseb valitsusse saades langetada diisli-, bensiini- ja gaasiaktsiisi Euroopa Liidu miinimumini.

Eestis on aktsiisid kõrgemad kui üheski teises meist lõunas või läänes asuvas riigis, ainult Soomes on aktsiisid veel kõrgemad kui Eestis. Langetades aktsiisi bensiinile, diislile ja gaasile, väheneb kütuste hind. Bensiini hinnast moodustavad riigimaksud poole. Kui EKRE valitsuses olles diisliaktsiisi langetas, kukkus kütuse hind kohe. Samuti langes alkoholiaktsiisi langetamisel poodides kohe alkoholi hind. Seega ei vasta tõele reformierakondlaste jutt sellest, kuidas maksualandus ei jõua tarbijani.

Maksulangetused toovad alla toidu, ravimite ja kütuste hinna, parandades nii inimeste elujärge. Samuti aitavad madalamad maksud ergutada majandust ja annavad meie ettevõtetele konkurentsieelise välisturgudel. See omakorda toob kaasa majanduskasvu, mis võimaldab tõsta palkasid ja teenida paremat tulu välisturgudel, suurendades kiiresti ka maksulaekumisi. Varasemad maksualandused näitasid, et väiksem maks ei too kaasa mitte väiksemat maksulaekumist, vaid vastupidi.

Elektri hind 3 sendile kWh eest! Jah, see on võimalik!