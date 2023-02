Tuleme noortele peredele appi! Seome kodulaenu, õppelaenu ja tulumaksu tagasimakse laste arvuga!

Probleemiks on ka esimese lapse saamise jätkuv edasilükkamine. Alates 2012. aastast on igal aastal suurenenud esimest last saava ema keskmine vanus. Samas näitavad küsitlused, et Eesti pered soovivad saada rohkem lapsi, kui neil on. EKRE tuleb appi, et lapsed ei jääks majanduslikel põhjustel sündimata.