Martin Helme: „Kui EKRE oli valitsuses, läks inimese elu paremaks! Eesti oli Euroopa suurima hinnalangusega riik“

Nii kaalukaid valimisi kui selle aasta märtsis ei ole Eesti taasiseseisvumise ajal veel toimunud. Eesti riik ja ühiskond on sattunud liitkriisi, mis on segi paisanud meie ühiskonnas seni enesestmõistetavaks peetud kokkulepped. Viimased kaks aastat riigitüüri hoidnud Kaja Kallas ja Reformierakond on probleeme võimendanud ning võrreldes teiste riikidega kannatame palju rängemalt nii hinnatõusu, immigratsiooni, poliitilise omavoli, sõjaohu kui ka kuritegevuse suurenemise all. Kui valimistel ei toimu otsustavat kursimuutust, ähvardab meid mitte lihtsalt süvenev kriis, vaid omariikluse kadu ja rahvuskodu häving. Just seetõttu on meie erakonna loosung neil valimistel „Päästame Eesti!“.

EKRE ei ole Eesti poliitikas tundmatu suurus. Me oleme valitsuses olnud, me saame inimestele rahulikult ja kindlalt silma vaadata ning öelda: me ei mugandunud võimule saades, me ei muutunud korrumpeerunud eliidiga sarnaseks, vaid jätkasime ikka sama visalt oma põhimõtete kaitsmist nagu enne valitsusse saamist. Võime öelda, et need kaks aastat, mil olime koalitsioonis, tegime ära rohkem kui teised võimuparteid aastakümnete jooksul.

Meie valitsuse ajal läks elu paremaks

2019. aastal valitsusse saades kehtestasime juba esimese kahe kuu jooksul maksulangetused, millega lõpetati Eesti eelarvest sadu miljoneid viiv piirikaubandus. Tegime seda, ehkki kõik ütlesid, et see pole võimalik, ja ennustasid ekslikult, et sellest pole kasu. Täitsime ka lubaduse alandada kütuse- ja elektriaktsiisi, mis võimaldas ettevõtetel palka tõsta ning parandas inimeste ostujõudu, samuti suurendas see lõppkokkuvõttes eelarvelaekumisi.



Tänu neile sammudele oli Eesti Euroopas – pange nüüd tähele – kõige suurema hinnalangusega riik. Muutsime ka sünnitushüvitist puudutavat seadust, millega läksid sünnituslehtede väljamaksed emadele soodsamaks. Lisaks muutsime tulumaksuseadust, et väikemetsaomanikel oleks maksusoodustus. Tegime maksusoodustuse ka kodumaistele väikeõlletootjatele. Rajasime uue õlitehase Ida-Virumaale, et teenida eksporditulu riigile. Andsime korralduse, et Narva jaamad peavad tagama vähemalt 1000 MW võimsust igal ajal. Tänu neile sammudele säilisid tuhanded töökohad ja meil on praegu elektrit. Reformisime pensioni teist sammast, lõpetades ära pankade omavoli inimeste rahakoti kallal. Just tänu teise samba reformile sai hiljem tõsta erakorraliselt pensione. Brüsseli koosolekutel seisid meie ministrid alati Eesti suveräänsuse eest. Karmistasime välistööjõu maksureegleid ja algatasime immigratsioonireeglite karmistamise. Tegelesime jõuliselt rahapesu uurimise ja takistamisega. Panime käima neljarealiste maanteede ehituse, otsides lisarahastuse võimalust PPP-skeemiga. Viimase paari aasta jooksul valminud uued kilomeetrid Tallinna-Tartu maanteel on just meie valitsuse otsuste viljad. Käivitasime ka Saaremaa silla ehituse ettevalmistuse. Suutsime pidurdada Rail Balticu ehitust, mis pole siiani käivitunud. Võitlesime välja rannakaitse relvade hanke ning püüdsime juba kolm aastat tagasi suruda läbi õhutõrje ja tankide hankimise vajaduse. Tegime koroonapandeemia esimese laine ajal ühe kõigi aegade suurima toetuspaketi kodumaisele põllumajandusele, tuues põllumehed edukalt läbi väga keerulisest ajast. Alustasime kontrolljoonel piiritara ehitust – asi, millest varasemad valitsused ainult rääkisid. Alustasime sisekaitsereservi ja eraldiseisva piirivalve loomist, kuid need algatused pandi järgmiste valitsuste poolt seisma. Pärast visa võitlust ametkonnaga jõudsime käivitada e-valimiste auditeerimise, kuid seegi tegevus tühistati kohe pärast valitsuse vahetust. Meie valitsus tuli esimesest koroonalainest läbi Euroopa ühe edukama riigina. Eestis oli kõige väiksem majanduslangus ja tööpuudus ning me taastusime kõige kiiremini, ületades isegi kriisieelse taseme.