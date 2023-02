Hiina väitis, et USA on saatnud õhupalle nende õhuruumi aasta jooksul üle 10 korra

Suhted kahe riigi vahel on pärast seda halvenenud. Lisaks sellele on USA viimase kolme päeva jooksul alla tulistanud veel kolm tundmatut objekti.

Täna väitis Peking, et USA on palju kordi Hiina õhupiiri rikkunud.

„Ei ole harukordne, et ka USA siseneb ebaseaduslikult teiste riikide õhuruumi,“ ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Wang Wenbin pressikonverentsil. „Ainuüksi alates eelmisest aastast on USA õhupallid lennanud Hiina kohal üle kümne korra ilma Hiina võimude heakskiiduta. Esimene asi, mida USA pool peaks tegema, on alustada puhtalt lehelt, vaadata peeglisse, mitte määrida poriga ja süüdistada Hiinat.“