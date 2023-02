USA salateenistus koolitab Tallinnas ametnikke küberkurjategijatega võitlemiseks

„Meil on hea meel avada see oluline küberkoolitus, mis tugevdab USA ja Eesti õiguskaitsealast partnerlust ning koostööd Balti riikides. Olen kindel, et see programm suurendab veelgi meie võimet ühiselt uurida lunavara- ja teisi küberkuritegevusi ning suurendab meie ühist turvalisust,“ ütles suursaadik Kent.