Trumpi ja Kushnerit ähvardab juurdlus sidemete pärast Saudi Araabiaga

Esindajatekoja järelevalvekomitee vabariiklasest esimees James Comer ütles, et juurdlus Kushneri Saudi Araabia sidemete üle on „laual“, vahendab Newsweek.

Saudi Araabia on toetanud Kushneri Affinity Fundi nimelist fondi kahe miljardi dollariga suveräänsest fondist, mida juhib Saudi Araabia kroonprints Mohammad bin Salman. Kushner sõlmis lähedased sidemed kroonprintsi valitsusega Trumpi administratsiooni valitsemisajal. Washington Post kirjeldas laupäeval üksikasjalikult, kuidas Kushner õhutas Trumpi väidetavalt suhteid Saudi Araabiaga prioriteediks seadma ja sai hiljem nendest sidemetest kasu.

Demokraatide juhitud esindajatekoda uuris juunis Saudi Araabia investeeringuid Kushneri ettevõttesse, teatas The New York Times.

On nõutud ka, et uuritaks makseid Trumpile Saudi Araabia rahastatud LIV Golfi golfituuri korraldamiseks Trumpi kuurortides. Eelmisel kuul paljastasid kohtuprotseduurid, et Saudi Araabia suveräänne fond Public Investment Fund (PIF), mida juhib kroonprints Mohammad, omab 93% LIV Golfist. Trump hakkas neid turniire korraldama pärast presidendiametist lahkumist.