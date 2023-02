OTSEBLOGI | Venemaa võib olla kaotanud Vuhledari all terve eliitbrigaadi

„Vuhledari ja Marjinka lähedal Donetski oblastis hävitati suur hulk Vene vägesid, sealhulgas staap,“ ütles Ukraina kaitsevägede Tauria piirkonna pressikeskuse juht Oleksi Dmõtraškivskõi Politicole. „Lisaks sellele on vaenlane viimase nädalaga kaotanud umbes 130 ühikut tehnikat, sealhulgas 36 tanki.“

„155. brigaad on juba tulnud uuesti mehitada kolm korda. Esimene kord pärast Irpini ja Butšat, teine kord said nad lüüa Donetski lähedal ja taastati uuesti. Ja nüüd on peaaegu kogu brigaad hävitatud Vuhledari lähedal,“ ütles Dmõtraškivskõi.