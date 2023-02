OTSEBLOGI | Stoltenberg: me juba näeme Venemaa uue pealetungi algust Ukrainas

„Mis Venemaal kvaliteedis puudu jääb, püüavad nad kompenseerida kvantiteediga,“ ütles Stoltenberg. See toob tema sõnul esile selle, kui kiire on läänel Ukrainale relvade saatmisega.

Stoltenbergi sõnul ei ole mingit märki sellest, et Putin valmistuks rahuks, ja Venemaa juht tahab endiselt Ukraina enda kontrolli alla saada.

Stoltenberg keeldus spekuleerimast selle üle, mida Moskva kavatseb teha 24. veebruaril ehk sõja alguse aastapäeval. Stoltenbergi sõnul on tähtsam see, et Venemaa saadab juurde uusi sõdureid, relvi ja võimekusi.