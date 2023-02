Meedia: Euroopa ettevõtted kaaluvad võimalust hakata Ukrainas relvi tootma

Suurbitannia ajaleht The Telegraph kirjutas täna, et Briti kaitsetööstuse juhid sõitsid Kiievisse, kus arutasid plaani hakata kohapeal relvi ja sõidukeid tootma. Lehe andmetel on sarnaseid kõnelusi Ukrainaga pidanud ka teiste Euroopa riikide relvatootjad.