Ametlik: Stoltenberg sügisest NATO juhina ei jätka

Otsust selle kohta, kes saab Stoltenbergi järglaseks, pole tehtud. Die Welti hinnangul on favoriitideks Suurbitannia kaitseminister Ben Wallace ja Hispaania peaminister Pedro Sanchez. Novembris kirjutas The New York Times, et võimalike kandidaatidena nähakse mitmeid naispoliitikuid. Euroopas on nendeks Eesti peaminister Kaja Kallas, Slovakkia president Zuzana Caputova ja Kolinda Grabar-Kitarovic, kes oli Horvaatia president aastatel 2015–2020. Põhja-Ameerikas on lehe teatel suurim toetus Chrystia Freelandil, kes on Kanada asepeaminister ja rahandusminister.