Pappkujude armee ja väidetavad uksevõtmete koopiad. Lauri Laatsi valimiskampaania „trikid“ tekitavad inimestel küsimusi

„Tulin poest ja nägin, kuidas minu Männikul asuva kodu välisukse avas oma võtmega mees, kellel oli seljas kollane vest Lauri Laatsi nimega. Küsisin, kuidas tal saab see võti olla. Ta ütles, et Laats andis. Tahaks teada, mismoodi see võimalik on. Mees ei osanud vastata,“ lausus lugeja.