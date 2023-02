Süüria ja Türgi rusude alt tuleb välja vastsündinud ja orvuks jäänud lapsi. „See on trauma trauma järel“

Tänaseks on tuvastatud, et Türgit ja Süüriat tabanud katastroofilistes maavärinates on hukkunud üle 29 000 inimese. Eile, kui see arv oli tuhande võrra väiksem, tõdes ÜRO humanitaarjuht Martin Griffiths, kes Lõuna-Türgis katastroofi ulatust hindas, et eeldatavasti ohvrite arv vähemalt kahekordistub. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et maavärinates on kannatada saanud peaaegu 26 miljonit inimest. ÜRO teatel on ainuüksi Süürias kodutuks jäänud kuni 5,3 miljonit inimest.