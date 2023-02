Ettevaatust, libedaoht! Kose-Purila maanteel sõitis politseiauto teelt välja ja rullus üle katuse

Vesiku sõnul olid teeolud sündmuskohal talvised, maantee oli libe ning kaetud lumelörtsiga. „Tuletame kõigile autojuhtidele, sealhulgas ka patrullsõiduki roolikeerajatele meelde, et sõidukiirus tuleb valida ilmastikuoludele vastav ja kõige olulisem on turvaliselt sihtpunkti jõudmine,“ sõnas Vesik.

Transpordiameti sõnul on täna teeolud Eestis piirkonniti erinevad. „Teekatted suurematel riigiteedel Läänemaal on soolamärjad, mujal lumised. Teetemperatuur on kõikjal miinuses,“ teatas transpordiamet.

Ilmateade näitab, et täna on päeval pilves ilm. Ennelõunal sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, kohati tuiskab. Õhu- ja teetemperatuur kõigub nulli ümbruses. Tuul on rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Teedel on libeduseoht!